Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi falçatayla yaralayan sanığa 29 yıl hapis cezası

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde eski eşi ile 10 gün önce evlendiği kişiyi falçatayla yaraladığı iddiasıyla yeniden yargılanan sanığın cezası 29 yıla yükseltildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.A. (41) müşteki M.F. (39) ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık A.A, "Bu yaşıma kadar hep iyilik yaptım. Evimi verdim. Çocuklarımdan ayrıldım. Hakkımı helal etmiyorum. Üzerime geldikleri için olay gelişti. Sonrasında da ambulansı aradım. Eğer öldürmek isteseydim öldürürdüm." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık A.A'ya, eski eşi M.F'ye yönelik "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı mahkeme heyeti sanığı 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık ayrıca, E.F.'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadı.

- Olay

Erenköy Mahallesi'nde 7 Nisan 2022 tarihinde yaşanan olayda, sanık A.A, eski eşi M.F. ve onun 10 gün önce evlendiği E.F'nin evine gitti. A.A, 2 çocuğunu evden çıkardıktan sonra falçatayla saldırdığı çifti sırt ve boyunlarından yaraladı.

A.A. hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık hakkında her kişi için ayrı ayrı 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yargılamada, mahkeme heyeti sanık A.A'ya, eski eşi M.F'ye yönelik "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı mahkeme heyeti sanığı 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. . Sanık ayrıca, E.F.'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 11 yıl hapisle cezalandırıldı.

Müşteki avukatlarının Antalya Bölge Adliye Mahkemesine başvurması üzerine, sanık A.A'nın yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

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