Antalya'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilere eğitim verildi

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ANTALYA (AA) - Antalya Bilim Merkezi'nde Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Ahmet Leman Baydar İlkokulu öğrencileri Antalya Bilim Merkezi'nde ağırladı.



Öğrencilere bio çeşitlilik, sıfır atık, geri dönüşüm, ileri dönüşüm ve temiz enerji alanında bilgiler verildi.



Öğrenciler 12 bin 500 metre kare üzerine kurulan bilim merkezinin sergi alanlarını ve kütüphanesini rehberler eşliğinde gezdi.



Öğrencilere sıfır atıkla ilgi bilgilerin yer aldığı kitap ve materyaller hediye edildi.



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