Vali Yazıcı, öğrencilerle bir araya geldi

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, Prof. Dr. Tuğgeneral Cevdet Demirkol-Ayhan Demirkol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Yazıcı'ya, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin ve İl Milli Eğitim Müdür Emre Çalışkan eşlik etti.

Öğrencilere hayalleri hakkında sorular soran Yazıcı, gençlere iyi bir eğitim almaları ve kişisel gelişimlerini sağlamaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Yaz tatilinin yaklaştığını hatırlatan Yazıcı, öğrencilerin keyifli bir tatil geçirmelerini diledi.

Sohbetin ardından Yazıcı, öğretmenler ve yöneticilerden okulun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Yazıcı, öğretmenlere AHENK projesinin önemini anlatarak projenin başarıya ulaşması noktasında desteklerinin çok önemli olduğunu söyledi.



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