Aksu'da arpa ve buğday hasadı yağışlar nedeniyle geç başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde yağışlar nedeniyle yapılamayan arpa ve buğday hasadı gecikmeli olarak başladı.

Antalya ve çevre ilçelerindeki yağışlar, geçen yıla göre arpa ve buğday hasadının gecikmesine neden oldu. Yaklaşık 15 bin dekarlık alanda buğday ve arpa dikimi yapılan Aksu ilçesinde ,yağışların ardından arpa ve buğday hasadına başlandı. Hasadın haziran ayının sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Buğday üreticisi Gökhan Atalay, geçen hafta yaşanan yağışlar nedeniyle arazilere giremediklerini ve hasada 15 gün gecikmeli olarak başlayabildiklerini söyledi.

Geçen sene bu tarihlerde hasadın tamamlandığını belirten Atalay, "Bu yıl yağışlardan dolayı hasadımız haziranın ilk haftasına sarktı. Hasadın gecikmesi buğdayın kalitesini düşürmez ancak saman ve balyalar aşırı nemden dolayı renk değiştirdi. Yağmurlar müsaade ederse bölgede biçerdöverlerin 10 gün içinde hasadın tamamlamasını bekliyoruz. Bahar yağmurları gecikmeli olmasına rağmen buğday üretimine katkı sağladı. Kuru tarım yapılan bölgede dekar başına 400 kilogram civarı buğday verimi alıyoruz. Anızları yakmadan saman veya balya olarak değerlendirip, tarlalarımızı yeniden dikim için hazırlıyoruz." dedi.

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