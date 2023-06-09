Kepez Belediyespor 2. Lig'e odaklandı

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ANTALYA (AA) - Kepez Belediyespor, Eskişehir'de oynanacak TFF 3. Lig play-off final maçında Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u yenerek 2. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı İsmail İltemir, yaptığı açıklamada, play-off final mücadelesinin 14 Haziran Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 19.00’da başlayacağını anımsattı.

İltemir, "Sezonun final maçı. 23 yıl aradan sonra tekrar 2. Lig'in kapısına dayandık. Artık son söz futbolcu kardeşlerimizin. Bizler ve Antalya şehri onlara sonsuz derecede güveniyor. Çarşamba günü Eskişehir'de taraftarlarımızın da desteği ile sahadan 2 Lig'e çıkan taraf olacağız. Bütün Antalya'ya sesleniyoruz. Eskişehir'de bizleri yalnız bırakmayın." ifadesini kullandı.

Eskişehir'deki TFF 3. Lig play-off final karşılaşmasına gitmek isteyen Kepez Belediyespor taraftarı için Antalya'dan otobüsler kaldırılacak.

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