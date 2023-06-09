"Crown İris" kruvaziyeri 1601 İsrailli turistle Alanya'ya geldi

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ANTALYA - (AA) - Panama bayraklı kruvaziyer "Crown İris", Antalya'nın Alanya ilçesine 1601 İsrailli turist getirdi.

İsrail'in Hayfa Limanı'ndan yola çıkan 207 metre uzunluğundaki gemi, Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

Kruvaziyerde 1601 İsrailli yolcu ve 601 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih ederken bazıları da Alanya'nın tarihi ve turist yerlerini gezdi.

Bu yıl ilçeye ilk kez gelen geminin akşam saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

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