Güneşli havayı fırsat bilenler Antalya sahillerini doldurdu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler Konyaaltı Sahili'nde denize girdi, kamp sandalyelerinde oturarak vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar bisikletle gezinti yaparken, bazıları yürümeyi, bazıları da parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Turistler de denize girmenin yanı sıra şehrin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti, gezdikleri yerlerde fotoğraf çektirdi.

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