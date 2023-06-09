Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda dalgıçlar deniz dibini temizledi.

Muratpaşa Belediyesinin Akdeniz'de hayalet ağlarla mücadele etmek ve fokların yaşam alanı falezlerde deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kurduğu dalgıç ekibi, ilk kez göreve çıktı. Ekibin ilk görevi olması dolayısıyla dalış öncesi tören düzenlendi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, burada yaptığı konuşmada, çevre çalışmalarına çok önem veren bir belediye olduklarını, Türkiye Çevre Eğitim Vakfınca verilen "En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri" ödülünü üst üste 8 kez alarak kendi rekorlarını kırdıklarını söyledi.

Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran da 2017 yılından bu yana Antalya'da su altı canlılığının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.



Daha sonra Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı dalgıç ekibi, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda sualtı temizliği yaptı.

Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarının da eşlik ettiği temizlikte deniz dibinden misinalar, birbirine bağlı iğneler, ucunda kurşun ağırlığı bulunan ağlar, balık tutmak için kullanılan sepetler, plastik, metal atıklar ve bir bisiklet çıkarıldı.



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