Alanya'da Genç Kalemler Projesi'nde başarılı 138 öğrenciye ödül verildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Genç Kalemler Projesi'nde yerel medyada yayınlanan başarılı eser sahibi öğrencilere, ödülleri verildi.

Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında Alanya Kaymakamlığı, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) işbirliğinde hayata geçirilen Genç Kalemler Projesi'nde başarı sağlayan 138 öğrenci, ödüllerini Şehit Ömer Halis Ortaokulu'nda düzenlenen törenle aldı.

Törene Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AGC Başkanı ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.

Ödül töreninde konuşan AGC Başkanı Gaye Coşkun, AGC'nin sosyal sorumluluk projelerinde severek yer aldığını söyledi.

Eğitim koşununda hassas olduklarını belirten Coşkun, "Genç Kalemler Projesi önerimizle hazırlanan, değerli bir proje. Çünkü biz gazetecilere yazı yazabilen, kalemi güçlü gençler, okuduğunu anlayan bireyler lazım. Bugün burada bulunan öğrencilerimizin eserleri gazetelerimizde yayınlandı ve onlar da gazetecilik yaptı. Gelecek yıllarda bu projeye katılımın artması için öğrencilerimizi ödül töreniyle de teşvik etmek istedik. Aileler de buraya gelip, çocuklarının başarısıyla mutlu oldular." diye konuştu.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz da gerçekleştirdikleri projeler ile ilklere imza attıklarını belirtti.

Projenin fikir babası AGC'nin önerisiyle Kaymakamlık işbirliğinde projeyi başlattıklarını anlatan Yılmaz, "Öğrencilerimizin yazılarından en değerli olanları seçtik ve gazetelerimizde yayınladık. Bize çok tebrik geldi, çünkü biz taklit etmeyi değil ilkleri yapmayı istiyoruz. Biz geçen haftada Medya Akademisini de başlatarak medya sektörü üzerine söyleşiler gerçekleştirdik. Bizim hedefimiz eğitimi daha yukarıya taşınmak. Biz bunun için çalıyoruz ve çalışacağız." diye konuştu.

Etkinlik, ödüllerin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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