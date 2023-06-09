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GÜNCELLEME - Antalya'da servis aracının çarptığı Rus turist yaşamını yitirdi

AA

GÜNCELLEME - Antalya'da servis aracının çarptığı Rus turist yaşamını yitirdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde servis otobüsünün çarptığı Rus turist yaşamını yitirdi.

Boğazkent Mahallesi Karmel mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 C 82167 plakalı otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Rus vatandaşı Mikhail Leontev'e (40) çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgedeki bir otelde çalışan işçileri taşıdığı öğrenilen servis otobüsünün sürücüsü ise kaza yerine gelerek inceleme yapan polis ekibince gözaltına alındı.

Serik Devlet Hastanesi morguna götürülen Leontev'un cenazesi, cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından eşine teslim edilen Leontev'un cenazesi özel bir şirket aracılığıyla ülkesine gönderildi. Bu sırada Rus turistin eşi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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