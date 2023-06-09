Antalya’da otodan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

Cunda Adası nerede, nereye bağlı?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya’da otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin H.K. ve S.K.K. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.