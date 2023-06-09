Antalya’da 13 bin şişe sahte içki ele geçirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde düzenledikleri operasyonda iki depo ve bir araçta arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, 13 bin şişe sahte içki bulundu.

Operasyon kapsamında göz altına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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