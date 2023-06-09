Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarına tepki gösterdi

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine düzenlediği saldırıları protesto etti.

Muratpaşa ilçesi Kazım Karabekir Caddesi Saat Kulesi önünde toplanan Ukraynalılar, ellerinde Ukrayna ve Türk bayrakları ile savaş karşıtı pankartlar taşıdı.

Türkiye ve Ukrayna milli marşlarını seslendiren grup adına Ukrayna Aileleri Derneği Başkanı Vita Mykhaylova açıklama yaptı.

Rus güçlerinin en son Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni patlattığını öne süren Mykhaylova, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Kahovka'nın, Ukrayna'nın büyük bir bölümüne içme suyu sağladığını ifade eden Mykhaylova, "Barajın ve rezervuarının tahrip edilmesi, çevreye, insanlığa ve medeniyete vahşi bir darbedir. Bu insanlık dışı eylemden sonra doğanın düzelmesi onlarca yılı bulacaktır. Halen, bölgede yaşamını sürdürmeye çalışan insanların tahliyesi devam ediyor ve 80'e yakın yerleşim yeri tehdit altında." diye konuştu.

Mykhaylova, Rus saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini kaydetti.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.