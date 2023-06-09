Antalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 106 bin makaron ile 180 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma ve Döşemealtı İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, ilçe merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 180 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 129 çeşitli markalara ait puro, 90 bin boş, 16 bin doldurulmuş makaron, 2 sigara sarma makinesi ve bir kompresör ele geçirildi.

İş yeri sahibinin gözaltına alındığı bildirildi.

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