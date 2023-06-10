Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hasan Korkut (62) idaresindeki 07 LN 112 plakalı otomobil, sürücüsünün Türktaş Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, sürücü Korkut ile araçta bulunan Mustafa Taze (84) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Taze, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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