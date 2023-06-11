Golf Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi

Kur farkı 'cep'e yansıdı; bir zam daha

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) – Golf Milli Takımı'nın Antalya kampı başladı.

Milli takımın Antalya kampı kapsamında Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Sahası'ndaki çalışmasına 4'ü kadın 15 sporcu katıldı.

Milli sporcular, Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney'in yönetiminde, EGA (Avrupa Golf Birliği) Takım Şampiyonaları ile Avrupa Bireysel Kadın, Erkek ve Gençler Golf Şampiyonalarına hazırlanacak.

Kamp, 15 Haziran'da sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.