Antalya'daki festivalde klasik ve modifiyeli araçlar görücüye çıktı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl sekizincisi düzenlenen "Kemer Otomobil Festivali"nde yaklaşık 700 klasik ve modifiyeli araç, otomobilseverlerle buluşturuldu.

Kemer Belediyesinin desteğiyle Kemer Motor Sporları Kulübü (KMK) tarafından düzenlenen etkinlikte, çeşitli illerinden getirilen çok sayıda klasik ve modifiyeli araç yer aldı.

Otomobillerin çeşitli yarışmalara katıldığı festivalde, modifiye edilmiş araçlarla yapılan gösteriler renkli görüntüler oluşturdu.

Festival alanını ziyaret eden vatandaşlar ve turistler, özellikle modifiyeli otomobillere yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde iş makinelerinin altından geçerek yapılan drift şovları ise heyecanlı anlar yaşattı.

Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar ve Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, drift yapan araçlarına binerek gösteri heyecanına ortak oldu.

Acar, yaptığı açıklamada, keyifli bir etkinliğe imza atıldığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

KMK Başkanı Serdar Honamlı ise bu yıl yaklaşık 700 klasik ve modifiyeli aracın katıldığı, geleneksel hale gelen festivali sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödül verildi.

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