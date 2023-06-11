Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı.

Antalya'dan Denizli istikametine seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Korkuteli-Söğüt kara yolunun Saksağanlı Beli mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, otobüsteki 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Korkuteli'ndeki hastanelere kaldırıldı.

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