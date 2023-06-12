Kumluca'da üreticiler için "Tarla Okulu" oluşturuldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde üreticiyi doğru bilgilendirmek amacıyla örtü altı ve narenciye alanlarında "Tarla Okulu" açıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa Akşit, yaptığı açıklamada, çiftçilerin bilinçlendirilmesi amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Bu doğrultuda ilçede yaygın olan örtü altı tarım ile narenciye alanında iki grup halinde "Tarla Okulu" açtıklarını belirten Akşit, okul kapsamında çiftçilerle her ay bir araya gelerek farklı konularda arazi uygulamaları yaptıklarını kaydetti.



Yirmişer kişilik oluşturdukları okullarda hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verdiklerini anlatan Akşit, biyolojik mücadele hakkında da bilgi paylaştıklarını bildirdi.

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