Kumluca'da yaz spor okulu açılacak

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde 10 branşta yaz spor okulu açılacak.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, yaptığı açıklamada, çocukların sağlıklı birey olarak yetişmeleri ve yeteneklerini geliştirme amacıyla futbol, badminton, jimnastik, basketbol, voleybol, tenis, güreş, yüzme, judo ve tekvando branşlarında yaz okulu açacaklarını bildirdi.

Sporun çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu, özgüvenini geliştirdiğini ifade eden Koca, yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen çocukları yaz okuluna beklediklerini kaydetti.



Koca, okulun ücretsiz olacağını belirtti.



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