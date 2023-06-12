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Antalya'da seyir halindeki mobilya yüklü kamyonet yandı

AA

Antalya'da seyir halindeki mobilya yüklü kamyonet yandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde alev alan mobilya yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Suat Öğüt'ün kullandığı 01 DLH 79 plakalı kamyonet, Çakış Kavşağı'nda seyir halindeyken alev aldı. Aracın motor bölümünden çıkan dumanı fark eden Öğüt, kamyoneti yolun kenarına çekip, yangın tüpüyle müdahale etti.

Alevlerin kısa sürede tüm aracı sarması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında aracın motor ve şoför kabini kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle kara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

Sürücü Öğüt, gazetecilere, Manavgat ilçesinden aldığı mobilyaları Antalya'ya götürdüğünü söyledi.

Seyir halindeyken aracın motorundan duman çıktığını anlatan Öğüt, "Kamyoneti yolun sağına çektim. Araç bir anda yanmaya başladı. Söndürmeye çalıştım ama başarılı olamadım. Her şey çok hızlı gelişti." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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