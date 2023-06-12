GÜNCELLEME - Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, trafik kazasında yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde, devrilen pikapta bulunan Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı.

Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekci'nin içerisinde bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı pikap, Gölcük mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada Zeybekci ile yaralanan kişinin ise doktor İbrahim Ünlü olduğu belirtildi.

Zeybekci ve Ünlü'nün sağlık durumu hakkında gazetecilere bilgi veren Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, "Bakanımızın durumu gayet iyi, herhangi bir sorun görünmüyor. Kendisini müşahede amaçlı takip edeceğiz. Bugün misafir edeceğiz. Herhangi bir cerrahi müdahale gerektirecek bir durum yok." dedi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça da Zeybekci ve arkadaşının tomografilerinin çekildiğini ve emniyet amaçlı bir günlük hastanede kalacaklarını söyledi.

Hastaneye gelen Vali Orhan Tavlı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz da Zeybekci ve Ünlü'nün sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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