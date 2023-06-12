Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir meclis üyesi Mesut Kocagöz başkanlığında yapılan toplantıda 124 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclis üyeleri, kentteki sivrisinek sorununun çözülmesi üzerine çalışmalar yapılmasını istedi.

Üyelerin sivrisinek çalışması isteğinin ardından konuşan Kocagöz, yağışların ardından kentte yeni sivrisinek türünün görüldüğünü belirtti. Kocagöz, ekiplerin sorunu çözmek için çalıştığını ifade etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.