Antalya merkezli "sazan sarmalı" operasyonunda 13 gözaltı

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ANTALYA (AA) - Antalya merkezli 10 ilde "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle yapılan dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosu, müştekilerin internet üzerinden reşit olmayan bireylerle iletişim kurduğu iddiasıyla kendilerini avukat, hakim ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapıldığı tespit üzerine soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Antalya merkezli İstanbul, Mersin, Nevşehir, Kayseri, Şanlıurfa, Hatay, Diyarbakır, Adana ve Batman kentlerinde belirlenen adreslere "Yıldız Operasyonu" adıyla eş zamanlı baskın yapıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada suçta kullanıldığı belirtilen bilgisayar, cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 18 şüpheliden 13'ü yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

Öte yandan "Sazan sarmalı" yöntemiyle 2 milyon 80 bin lira dolandırıcılık yapıldığı öğrenildi.





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