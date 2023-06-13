Vali Yazıcı, Finike'de öğrencilerle bir araya geldi

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında Finike ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Yazıcı, Finike Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Yazıcı, yalan söylemenin zararları konusunda öğütler verdi.

Yazıcı, öğrencilere evlerine gittiklerinde ebeveynlerine kendisinin selamını iletmelerini isteyerek, "Anne ve babalarınıza, en iyi dostun kitap olduğunu söyleyin." dedi.





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