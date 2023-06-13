Antalya'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya’nın Korkuteli ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Mehmet Erdal Durukan’ın (70) kullandığı 07 BBS 48 plakalı otomobil, park halindeki Zafer. S'ye ait 07 Z 3079 plakalı tıra, Korkuteli-Elmalı yolu Kızılova mevkisinde arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Durukan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tır şoförü, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

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