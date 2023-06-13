Serik'te YKS tedbirleri kapsamında toplantı düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde hafta sonu yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında koordinasyon toplantısı yapıldı.



Kaymakam Cemal Şahin başkanlığında, Serik İşletme Fakültesi salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, İlçe Emniyet Müdür Vekili Remzi Sert, İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Levent Erdaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, İlçe Nüfus Müdürü Hatice Tümer, İlçe Sağlık Müdürü Nurgül Türk Kılınç ile ÖSYM yetkilileri katıldı.



Toplantıda sınavla ilgili alınacak tedbirler değerlendirildi.

İlçede, cumartesi yapılacak TYT sınavında 10'u engelli 4 bin 394 aday 15 okulda, pazar günü yapılacak AYT sınavında 7'si engelli 3 bin 258 aday 11 okulda, YDT sınavında ise 360 aday 2 okulda ter dökecek.



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