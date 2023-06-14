Antalya'da Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA

Antalya'da Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı

ANTALYA (AA) - Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Antalya'da Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve jandarma personelinin katılımı ile Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hekimoğlu, burada yaptığı konuşmada, jandarmanın kuruluşundan bugüne kadar Türk milletinin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu dile getirdi.

Milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzenini sağlama noktasında jandarmanın hizmetleri ile ulusun takdirini kazandığına dikkati çeken Hekimoğlu, "Milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek bu güven ve sevgi bağını korumak ve güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Jandarma, günlük yaşamın her alanında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş ve olmaya devam edecektir." dedi.

Jandarmanın üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, kucaklayışı yaklaşımı ile milletin yanında olmaya devam edeceğini kaydeden Hekimoğlu, "Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi ile vatan toprakları üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyetinin gücü ve teminatıdır. En zor koşullarda teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma, milletinden aldığı destekle fedakarca görevini yapmaktadır. Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe özveriyle görev yapan jandarma, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşımızın hak ve özgürlüklerine saygılı üstün vazife anlayışı ile verilen bütün görevlerini yerine getirme azmi ve inancı içerisindedir." diye konuştu.

- Vali Yazıcı'dan kutlama mesajı

Vali Yazıcı, yayımladığı mesajında, jandarmanın kurulduğu günden bu yana Türk milletinin huzuru, asayişin temini ve devletin güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan canla başla mücadele ettiğini belirtti.

Jandarmanın başarısı ile Türkiye'nin huzurunu kaçırmak isteyenlerin korkulu rüyası haline geldiğine dikkati çeken Yazıcı, Jandarma Teşkilatının yurdun dört bir yanında, huzur ve güvenlik için fedakarca ve kahramanca mücadele ettiğini vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Jandarma, her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur." sözünü anımsatan Yazıcı, "Biz Asker Ocağını Peygamber Ocağı olarak gören, yüce inanca sahip bir milletiz. Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatımız, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla milletimizin gönlünde huzur ve güvenin teminatı olarak en güzel şekilde yer almaya devam edecektir. Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle teşkilatımız bünyesinde görevini ifa ederken şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler, kahraman jandarmalarımıza görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayşegül'ü öldüren eski eş için ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Ayşegül'ü öldüren eski eş için ağırlaştırılmış ...
Mayısta 6 bölgede son 32 yılın en yüksek yağışı
YEREL HABERLER Mayısta 6 bölgede son 32 yılın en yüksek yağışı
Antalya'da "Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da "Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz ...
Alanya'da şehitlerin isimleri okullarda yaşatılacak
YEREL HABERLER Alanya'da şehitlerin isimleri okullarda yaşatılacak
Boşanma aşamasındaki doktor eşini öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki doktor eşini öldürüp, intihar ...
Serik'te YKS tedbirleri kapsamında toplantı düzenlendi
YEREL HABERLER Serik'te YKS tedbirleri kapsamında toplantı ...
GÜNCELLEME - Alanya'da kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Alanya'da kadın doktor çalıştığı aile ...
Alanya'da kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Alanya'da kadın doktor çalıştığı aile sağlığı ...
Köpeğin takside tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Köpeğin takside tehlikeli yolculuğu kamerada
Koylardaki halk plajı çalışması, 'yürütmeyi durdurma' kararı ile son buldu
YEREL HABERLER Koylardaki halk plajı çalışması, 'yürütmeyi durdurma' ...
Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik ...
Alanya'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Alanya'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası ...
Antalya'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Antalya'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ...
Vali Yazıcı, Finike'de öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Yazıcı, Finike'de öğrencilerle bir araya geldi
Sekiz asırlık Selçuklu mescidini de barındıran Sillyon Antik Kenti turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Sekiz asırlık Selçuklu mescidini de barındıran ...
Antalya merkezli "sazan sarmalı" operasyonunda 13 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya merkezli "sazan sarmalı" operasyonunda 13 ...
Antalya'da 2B usulsüzlüğü operasyonunda 31 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 2B usulsüzlüğü operasyonunda 31 şüpheli ...
Mendirekteki çatlaklar, 1 yılda 6 santimetre genişledi
YEREL HABERLER Mendirekteki çatlaklar, 1 yılda 6 santimetre ...
İnşaat mühendisi zincirleme kazada öldü
YEREL HABERLER İnşaat mühendisi zincirleme kazada öldü
Türkiye'de denizlerde avlanan 2 balıktan 1'i hamsi
YEREL HABERLER Türkiye'de denizlerde avlanan 2 balıktan 1'i hamsi
Antalya'da 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Antalya'da 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı ...
GÜNCELLEME - Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ...
Kumluca'da başarılı yüzücüler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kumluca'da başarılı yüzücüler ödüllendirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.