33. Finike Festivali 1 Temmuz'da başlayacak

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ANTALYA (AA) - Bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek Finike Festivali, 1 Temmuz'da gerçekleştirilecek.



Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, festival boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.



Festivalin 1 Temmuz'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ile başlayacağını vurgulayan Geyikçi, "Cumhuriyet Meydanı'nda açılışı yapılacak. Aynı gün saat 21.00'de Sefo konseri düzenlenecek. 2 Temmuz'da Selda Bağcan, 3 Temmuz'da Grup Seksendört, 4 Temmuz'da Melek Mosso ve 5 Temmuz'da Tan Taşçı konser verecektir. Festivalimize tüm halkımızı davet ediyorum." diye konuştu.

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