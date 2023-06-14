AEDAŞ, yüksek gerilim dalı öğrencilerini saha eğitimleriyle sektöre hazırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AEDAŞ, yüksek gerilim dalı öğrencilerini saha eğitimleriyle sektöre hazırlıyor

AA

AEDAŞ, yüksek gerilim dalı öğrencilerini saha eğitimleriyle sektöre hazırlıyor

ANTALYA (AA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AEDAŞ), "Enerjinin Yıldızları Projesi" kapsamında yüksek gerilim dalı öğrencilerine saha tecrübesi kazandırmak için Oymapınar Hidroelektrik Santrali'ne gezi düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmeyi hedefleyen projeyle 2018'den beri yüzlerce personeli sektöre kazandıran AEDAŞ tarafından, Antalya'daki Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yüksek Gerilim Dalı 12. sınıf öğrencilerine yönelik teknik gezi organize edildi.

Bu kapsamda, Manavgat Irmağı üzerinde kurulu Oymapınar Hidroelektrik Santrali'ni (HES) ziyaret eden öğrenciler, yılda 1 milyar 620 milyon kWh elektrik üretim kapasitesine sahip tesisi yerinde görme ve HES’lerin çalışma prensiplerini öğrenme fırsatını buldu.

AEDAŞ'tan teknik eğitmenlerin eşlik ettiği geziye, 17 öğrenci ve 3 eğitimci katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, enerjinin yıldızlarını yaparak-yaşayarak öğrenme modeliyle destekleyerek sektöre hazırladıklarını söyledi.

Teknik gezilerin gençlerin enerji sektörüne olan ilgisini artırırken, mesleki gelişimine de büyük katkı sunduğuna dikkati çeken Baydar, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Oymapınar HES'e düzenlediğimiz geziyle öğrencilerimiz HES'lerin üretim sürecini yakından görme, öğrenme fırsatını yakaladı. Santralin çalışma prensibi, enerji üretimi ve dağıtım süreci konularında saha uzmanlarından bilgi alarak sektöre dair pratik deneyimler elde etti. Bu gezinin öğrencilerin, kariyer yolculuğunda büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Hedefimiz, ülkemizin yetişmiş insan gücüne, gençlerimizin istihdamını artırmaya katkı sunmak."

- Proje, Antalya, Sivas ve İstanbul'da yürütülüyor

Öte yandan, "Enerjinin Yıldızları Projesi" kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018'de yapılan protokol kapsamında Antalya, Sivas ve İstanbul'da belirlenen üç meslek lisesinde "Yüksek Gerilim Dalı Bölümü" açıldı.

Proje çerçevesinde bu dalı tercih eden öğrenciler, BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ uzmanları tarafından teorik ve uygulamalı dersler ile destekleniyor. Üç şirket, öğrencilere burs ve staj imkanı, mezuniyetlerinden sonra da istihdam olanağı sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Özkan'dan, "cilt kanserini, güneş ışınları kadar bağışıklık sistemi de tetikliyor" uyarısı:
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkan'dan, "cilt kanserini, güneş ışınları ...
Golf Milli Takımı'nın Antalya kampı devam ediyor
YEREL HABERLER Golf Milli Takımı'nın Antalya kampı devam ediyor
Golf Milli Takımı Başantrenörü Coveney: Bu yıl 3 takım şampiyonasına katılacağız
YEREL HABERLER Golf Milli Takımı Başantrenörü Coveney: Bu yıl 3 ...
Eşinin öldürdüğü doktor, Konya'da defnedilecek
YEREL HABERLER Eşinin öldürdüğü doktor, Konya'da defnedilecek
Manavgat'ta yanan ormanlık alanlarda yeşeren fidanlar 50 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Manavgat'ta yanan ormanlık alanlarda yeşeren fidanlar ...
Elmalı'da cezaevi bahçesine ata tohumları ekildi
YEREL HABERLER Elmalı'da cezaevi bahçesine ata tohumları ekildi
Park halindeki araçlara otomobili ile çarptı; mahalleli dövdü
YEREL HABERLER Park halindeki araçlara otomobili ile çarptı; ...
İsrafı önlemeyi simgeleyen "turuncu bayrak" 47 otelde dalgalanıyor
YEREL HABERLER İsrafı önlemeyi simgeleyen "turuncu bayrak" 47 otelde ...
Antalya'da eski eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Antalya'da eski eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen ...
33. Finike Festivali 1 Temmuz'da başlayacak
YEREL HABERLER 33. Finike Festivali 1 Temmuz'da başlayacak
Antalya'da SMA'lı çocuk için toplanan paraları kullandıkları öne sürülen 8 zanlı serbest kaldı
YEREL HABERLER Antalya'da SMA'lı çocuk için toplanan paraları ...
Antalya'da Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Antalya'da Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl ...
Ayşegül'ü öldüren eski eş için ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Ayşegül'ü öldüren eski eş için ağırlaştırılmış ...
Mayısta 6 bölgede son 32 yılın en yüksek yağışı
YEREL HABERLER Mayısta 6 bölgede son 32 yılın en yüksek yağışı
Antalya'da "Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da "Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz ...
Alanya'da şehitlerin isimleri okullarda yaşatılacak
YEREL HABERLER Alanya'da şehitlerin isimleri okullarda yaşatılacak
Boşanma aşamasındaki doktor eşini öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki doktor eşini öldürüp, intihar ...
Serik'te YKS tedbirleri kapsamında toplantı düzenlendi
YEREL HABERLER Serik'te YKS tedbirleri kapsamında toplantı ...
GÜNCELLEME - Alanya'da kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Alanya'da kadın doktor çalıştığı aile ...
Alanya'da kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Alanya'da kadın doktor çalıştığı aile sağlığı ...
Köpeğin takside tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Köpeğin takside tehlikeli yolculuğu kamerada
Koylardaki halk plajı çalışması, 'yürütmeyi durdurma' kararı ile son buldu
YEREL HABERLER Koylardaki halk plajı çalışması, 'yürütmeyi durdurma' ...
Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik ...
Alanya'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Alanya'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.