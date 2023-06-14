Alanya'da TSKGV Fahri Tanıtım Kurulu Ofisi açıldı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Alanya Fahri Tanıtım Kurulu Ofisi törenle açıldı.

Açılışa, TSKGV Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Ekrem Kalan, Alanya TSKGV Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Refik Özdemir, yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti yöneticileri, bağışçılar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından Alanya Ticaret ve Sanayi Odasında TSKGV'ye bağışta bulunanlar için tören düzenlendi.

Törende konuşan Piyade, vakfın amacının Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının son teknoloji ürünlerle gidermek olduğunu söyledi.

Türk savunma sanayisine yön veren ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN gibi şirketlerin TSKGV'nin bünyesinde bulunduğunu belirten Piyade, bağışçılar sayesinde TSKGV'nin hızla büyüdüğünün altını çizdi.

Vakfa bağlı 66 şirket, 9 şube ve 6 ofis ile faaliyetlerin sürdürüldüğünü anlatan Piyade, "Savunma sanayisindeki ürünlerimizi görenler bizi saldırgan bir millet sanmasın. Biz, bize yan bakanlara gerekli cevabı vermek için üretiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından TSKGV'ye bağışta bulunanlara madalya ve berat belgesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.