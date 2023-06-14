Antalya'da otel yöneticileri sezonu değerlendirdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da turizmciler, hareketlenmeye başlayan sezonu ele aldı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri Kemer ilçesindeki bir otelde bir araya geldi.

POYD Başkan Yardımcısı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, dernek olarak her ay bir araya gelerek sektörün karşılaştığı sorunları değerlendirdiklerini söyledi.

Yıla çok umutlu başladıklarını ancak deprem ve seçim nedeniyle bir durgunluk yaşadıklarını dile getiren Saatçioğlu, şu sıralarda turizmin hareketlendiğini belirtti. İklim nedeniyle de zaman zaman sıkıntı yaşanabildiğini ifade eden Saatçioğlu, "Doluluklar artmaya başladı, okulların tatil olması, bayram tatili ile daha fazla hareketlilik bekliyoruz." dedi.

Sektörün karşılaştığı en önemli problemlerden birinin de personel olduğunu ifade eden Saatçioğlu, toplantıda buna ilişkin de değerlendirmelerde bulunulduğunu bildirdi.

Hazır yemek konusunda çalışma yapan bir firmanın sunum yaptığı toplantıda, derneğe yeni üye olanlara rozetleri takıldı.





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