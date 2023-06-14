Antalya Valisi Yazıcı'dan kapılarını depremzedelere açan turizmcilere teşekkür

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kapılarını depremzedelere açan turizmcilere teşekkür etti.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), depremlerin ardından afetzedelere kapılarını açan otel işletmecilerini onurlandırmak adına bir otelde etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçedeki oda, dernek ve kurum temsilcileri ile turistik tesis işletmecileri katıldı.

Vali Yazıcı, programda yaptığı konuşmada, asrın felaketinde Alanya'nın süreci çok iyi yönettiğini söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Yazıcı, "Sizler ve çalışanlarınız sadece otellerinizi değil kalbinizi ve gönlünüzü açtınız. Devletim ve milletim adına canıgönülden teşekkür ediyorum. Bu bir berekettir. Misafir bereketiyle gelir. Özellikle Alanya, büyük bir yük alarak süreci tamamladı. Alanya'nın turizm sezonunun da bolluk ve bereket içinde geçeceğine inanıyorum." dedi.

Kaymakam Ürkmezer ise depremin hemen ardından Alanya'nın en hızlı reaksiyon veren bölge olduğuna dikkati çekti. Tüm kurum ve bölge halkıyla ellerini taşın altına koyduklarını dile getiren Ürkmezer, "Otellerimiz kapılarını açtı. Açamayacak olanlar maddi ve manevi katkı sağladı. Deprem mağdurlarımız otellerimizde 578 bin 400 geceleme yaptı. Bir gönüllü ordusuyla şehrimiz her noktada elinden gelen çabayı gösterdi." diye konuştu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili ise dünyanın önde gelen turizm şehirlerinden Alanya'nın stratejik önemini afet sürecinde çok daha iyi anladıklarını belirtti. İlçede turistik işletme sahiplerinden esnafa, sağlık sektörü çalışanlarından vatandaşa her bir bireyin afet sürecinde büyük emek verdiğini belirten Sili, zor dönemde hiçbir çıkar gözetmeksizin elini taşın altına koyan tüm turistik tesis temsilcilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Yazıcı tarafından, afet sürecindeki destekleri nedeniyle kurum ve kuruluşların yöneticilerine teşekkür belgesi verildi.

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