Kaş Belediyesporlu güreşçilerden 3 madalya

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ANTALYA (AA) - Kaş Belediyespor Kulübü güreşçileri, Okul Sporları Türkiye Güreş Şampiyonası'ndan 1 gümüş, 2 bronz madalya ile döndü.

Antrenör Barış Alagöz, Sivas'ta 65 ilden 1600 sporcunun katıldığı şampiyonada Kaş Belediyesporlu sporcuların da mücadele ettiğini söyledi.

Takımdan, gençler A kategorisinde Ayşe Yeşildağ'ın 49 kiloda Türkiye üçüncüsü, Yarengül Karakurum'un 65 kiloda Türkiye ikincisi olduğunu aktaran Alagöz, gençler B kategorisinde ise Cemre Nisa Gümüş'ün 69 kiloda Türkiye üçüncülüğünü elde ettiğini bildirdi.

Alagöz, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a ve kulüp başkanı Salih Usta'ya takıma verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.





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