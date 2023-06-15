Alanya'da midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu biri ağır 13 kişi yaralandı.

Yolcu taşımacılığı yapan Osman S. yönetimindeki 07 N 5950 plakalı midibüs, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda Ali İ. idaresindeki 07 GRS 96 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada midibüsteki 9 kişi ile minibüsteki 3'ü Rus 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Elena Kamenskaya'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Midibüs şoförü gözaltına alındı.

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