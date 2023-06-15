Antalya’da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlünün ilçede arkadaşına ait evde saklandığını tespit etti.



Söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma, hükümlüyü yakaladı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.







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