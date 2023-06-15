AK Parti Antalya İl Teşkilatından milletvekillerine "hayırlı olsun" ziyareti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve beraberindeki heyet, 28. dönem AK Parti ve MHP milletvekillerini TBMM'de ziyaret etti.

İl Başkanı Ali Çetin, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan ve İl Yürütme Kurulu Üyeleri ilk olarak önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ziyarette bulundu.



Heyet daha sonra Meclis'te AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu ve İbrahim Ethem Taş'ı ziyaret ederek, yeni dönemde Meclis'te çalışma yürüten milletvekillerine başarılar diledi.

Heyettekiler daha sonra Cumhur İttifakı ortağı MHP Antalya milletvekilleri Abdurrahman Başkan ve Hilmi Durgun ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Gün boyu süren ziyaretlerde milletvekilleriyle görüşmeler yapan heyet, Antalya’nın sorunlarının çözüme kavuşturulması konusunda destek istedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, ziyaretlere ilişkin, "14 Mayıs seçimlerinden sonra Cumhur İttifakı olarak 8 milletvekili çıkardık. Bugün de 8 vekilimizi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Tabii ziyaretlerimizdeki gündemimiz Antalyamız oldu. Antalya’nın çözüm bekleyen sorunlarını vekillerimize ilettik. Milletvekillerimiz de sağ olsunlar her zaman olduğu gibi yine destek vereceklerini söyledi. İnşallah hep beraber Antalya’ya hizmete devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.