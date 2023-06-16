Antalya'da sit alanında kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde sit alanında kaçak kazı yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 şüphelinin sit alanı bölgesinde kaçak kazı yaptıklarını tespit ederek, operasyon düzenledi.

Yapılan aramada iş makinesi, kamyon, traktör ve 3 otomobil, sondaj cihazı, 2 delici alet, laptop ve yeraltı görüntüleme sistemi, 50 kilo patlayıcı yapımında kullanılan gübre, 250 metre patlayıcı ateşlemede kullanılan kablo ve 50 elektrikli fünye ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.





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