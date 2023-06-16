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Kumsalda kilometrelerce yürüyüp caretta caretta yuvalarını kayıt altına alıyorlar

AA

Kumsalda kilometrelerce yürüyüp caretta caretta yuvalarını kayıt altına alıyorlar

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da gönüllü akademisyen ve öğrenciler, Belek ve Kızılot sahillerinde sıcak havaya rağmen kilometrelerce yürüyerek nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların yuvalarını tespit edip koruma altına alıyor.

Dünyada her yıl 16 Haziran, "Deniz Kaplumbağaları Günü" olarak kutlanıyor. Nesli yok olma tehdidindeki deniz kaplumbağaları için birçok kişi yuvalama ve yavru çıkartma döneminde gönüllü "yaşam nöbeti" tutuyor.

Caretta carettaların popülasyonunu artırmak için çabalayan gönüllüler arasında akademisyen ve öğrenciler de bulunuyor.

Akademisyen ve öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat öncülüğünde hazırlanan "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma" projesi kapsamında Belek ve Kızılot kumsallarında faaliyetlerini sürdürüyor.

Gönüllüler, mayıs başlarında geldikleri bölgede her gün erken saatlerde uyanıp öğleye kadar tespit ettikleri yuvaları kayıt altına alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Ulualan Halk Plajı'nda kendileri için oluşturulan yaşam alanında kalan gönüllüler, yaz sezonu boyunca kaplumbağaların denizden çıkıp yuva yapmasına, yumurtlamasına ve yavruların denizle buluşmasına şahit oluyor.

- "İnsanlarda oluşan duyarlılık bizi çok mutlu ediyor"

EKAD Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu biyolog Fatih Polat, AA muhabirine, 16 kilometrelik sahili her gün yürüdüklerini ve yuvaları tek tek tespit ettiklerini söyledi.

Geçen yıl belirledikleri 1800 yuvadan çıkan 65 bine yakın yavrunun denizle buluştuğunu anlatan Polat, "Bu yıl havaların soğuk gitmesiyle alanda ergin bireyler, ortalama 20 gün gecikmeyle yuva yapmaya başladı. Özellikle son günlerde havaların ısınmasıyla yuva sayısında ciddi artış görmeye başladık." dedi.

Kampa üniversitelerden gelen gönüllülerle her sabah 04.30'da kalkarak sahile indiklerini dile getiren Polat, şöyle konuştu:

"Sadece yuvaları tespit etmekle kalmıyoruz. Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Otellerin sahillerindeki yerli ve yabancı turistleri bilgilendiriyoruz. Hatta turistler caretta caretta izlerinden yuvaları tespit edip bize bilgi veriyor. Finlandiya'dan tatile gelen bir aile, tespit ettikleri yuvalara üzerine kaplumbağa resimleri çizdikleri kağıtlar asmış. İnsanlarda oluşan duyarlılık bizi çok mutlu ediyor."

- "Bir canlıya yardım etmek beni mutlu ediyor"

Yüksek lisans öğrencisi 28 yaşındaki Cansu Ulusoy da 8 yıldır mayısta bölgeye gelip ekime kadar caretta carettalar için yaşam nöbeti tuttuğunu belirtti.

İlk geldiği günlerde zorlandığını ifade eden Ulusoy, "Caretta carettaların yuvalarından çıkıp mavi sularla kavuşmasını görünce buradan ayrılamadım. 'Bir ay kalırım.' diyerek geldiğim yerde 8 yıldır bütün yaz gönüllü çalışıyorum. Nesli tükenme tehlikesi altındaki bir canlıya yardım etmek beni mutlu ediyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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