Serik ve Aksu'da öğrenciler karnelerini aldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ve Aksu ilçelerindeki okullarda karne dağıtım töreni düzenlendi.



Serik'te 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 28 bin öğrenciye karnelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.

Gedik İlkokulu ve ortaokulunda düzenlenen törende karnelerini alan öğrencilere tatilde okumaları için kitap hediye edildi.

Törene Kaymakam Cemal Şahin, Serik belediye Başkanı Enver Aputkan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz katıldı.



- Aksu



Aksu ilçesinde 5 bin 730 öğrenci ile 464 depremzede öğrenci karne sevinci yaşadı.

Celal Sönmez İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin ve Belediye Başkanı Halil Şahin katıldı.



Karne dağıtımının ardından Kaymakam Şahin okul da birçok dalda başarı elde eden öğrencilere belgelerini ve ödüllerini verdi.

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