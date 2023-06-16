Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, başarılı sporcuları tebrik etti

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ANTALYA (AA) - Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, başarılı sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Okul Sporları Atletizm, Judo Karate Türkiye Şampiyonası'na Antalya'dan katılan sporcular başarılı dereceler elde etti. Bursa'da yapılan Yıldız Kızlar Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Beril Kaya, Elif Bayar şampiyon, yıldız erkeklerde Ali Karabacak üçüncü, küçük kızlarda Aysel Olga Demir üçüncü, Liuaza İsmailov dördüncü, küçük erkeklerde ise Demirhan Daban üçüncü oldu.

Küçük, Yıldız Türkiye Karate Şampiyonası'nda Zeynep Erva ile Efe Sağdıç şampiyonluğu, Gökberk Erduran ikinciliği, Yaren Buğlem Gencer, Eda Öz, Ela Sude Safi, İlayda Gence üçüncülüğü elde etti.

Öte yandan Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilen Judo Balkan Şampiyonası'nda ise Elif Sala ümitler kategorisinde ikinciliği kazandı.

Başarılı sporcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, şu ifadeleri kullandı:

"Okullarımız, eğitimde değil aynı zamanda da çeşitli branşlarda sportif başarılara da imza atmaya devam ediyor. Okul sporları alanında de önemli başarılara imza atan öğrenciler, eğitim ve sporu bir arada götürme becerisini de göstererek, ailelerini ve öğretmenlerini gururlandırıyor. Bu başarı Türk sporunun yükselen çizgisidir. Okullarını spordaki başarısıyla en iyi şekilde temsil eden öğrencilerimiz, genç nesiller için de ilham kaynağı olacaktır."

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