Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası sona erdi

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ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonunun iş birliği ile düzenlenen 28. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası tamamlandı.

Alanya'da Milli Egemenlik Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvada, 82 takım 5 gün boyunca mücadele etti.

Kadınlarda 2013-2014 kategorisinde Amasya Tatküpü Spor Kulübü, 2011-2012'lerde Isparta ASP Spor Kulübü, 2009-2010'larda Antalya Kepez, 2007-2008'lerde Batman İl Karması, 2005-2006'larda KKTC Milli Takım birinciliği elde etti.

Erkeklerde 2013-2014 kategorisinde ise Kastamonu Belediyesi GSK, 2011-2012'lerde Elazığ GSK, 2009-2010'larda İstanbul Beykoz Belediyesi, 2007-2008'lerde İstanbul Sancaktepe Belediyesi, 2005-2006'larda ise İstanbul Sancaktepe Belediyesi birinci oldu.

Dereceye giren takımlara madalyalarını, Türkiye Hentbol Federasyonu yetkilileri verdi.

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