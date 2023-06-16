Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası sona erdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda kadınlarda Antalya Kepez Belediyesi, erkeklerde Bursa Nilüfer Belediyesi şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hentbol Federasyonu ve Alanya Belediyesinin iş birliği ile düzenlenen şampiyonada kadın ve erkeklerde 42 takım 5 gün boyunca Atatürk Spor Salonu ve 75. Yıl Spor Salonu'nda mücadele etti.

Karşılaşmalar sonunda kadınlarda birinciliği Antalya Kepez Belediyesi, ikinciliği Aksaray Belediyesi ve üçüncülüğü Yalıkavak Spor Kulübü aldı.

Erkeklerde ise Bursa Nilüfer Belediyesi birinci, İstanbul Beykoz Belediyesi ikinci Ankara ODTÜ üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu yetkilileri verdi.

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