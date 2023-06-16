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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da konuştu:

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da konuştu:

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir hedeflediklerini belirterek, "Tüm güçlükleri el birliğiyle aşarak hedefimize, Türkiye Yüzyılı'na en hızlı şekilde ulaşacağız." dedi.

Yeni kabinede ikinci dönem bakan olarak atandıktan sonra Antalya'ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Ersoy, Havalimanı'nda AK Parti milletvekilleri ve partililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

Kendisini karşılayanlarla tokalaşan Ersoy, AK Parti İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Ali Çetin ile görüştü.

Bakan Ersoy, parti binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, sıcak bir ortamda büyük coşkuyla karşılandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da Kasım 2020'de çıkan yangının ardından restorasyonu tamamlanan Vaniköy Camisi'nin açılışına katıldıklarını anlatan Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'ya sevgi ve selamlarını ilettiğini belirtti.

Erdoğan'ın her fırsatta Antalya'nın önemini hatırlattığını ve kente sahip çıkarak ne gerekiyorsa yapacağını ifade ettiğini aktaran Ersoy, 2023'ün dünyadaki en önemli seçiminin Türkiye'de gerçekleştiğini kaydetti.

Ersoy, 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın en yüksek oyu alarak Mecliste çoğunluğu elde ettiğini, 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a halkın teveccüh gösterdiğini, halkın sağduyusu ve partililerin çabalarıyla zor virajı başarıyla aştıklarını aktardı.

Herkese teşekkür eden Ersoy, 2018 itibarıyla kendisine bakanlık görevinin verildiğini, turizm sektörü açısından zorlu 5 yıla rağmen rekorların da kırıldığı dönem olduğunu ifade etti.

- "Tüm güçlükleri el birliğiyle aşacağız"

Antalya'nın hem tarımda iddialı hem de turizmin başkenti, en fazla gecelemeye sahip, en fazla turizm geliri sağlayan kent olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Dünyanın yaşadığı felaketleri yaşadık. Kovid-19, Manavgat orman yangınları... Tam 'Kovid-19'u atlattık.' derken Rusya-Ukrayna Savaşı, deprem zinciri, seçimin getirdiği zorluklar... Tüm bu süreci çok sıkıntılı süreç olmasına rağmen el ele vererek, başarılı şekilde yürüttük, dünyaya örnek teşkil edecek ilkleri yaparak bu zorlu süreçten yükselerek çıktık. Salgın sürecinde dünyaya örnek olacak Güvenli Turizm Sertifikası'nı başlattık, diğer ülkeler örnek alsalar da kopyalayamadılar çünkü orijinali bizde olduğu için kanun ile de bunu yönettik. Başarılı bir süreçte Kovid-19'dan en az etkilenen ülke olduk ve sektör olarak üst seviyelere çıktık."

Ersoy, 2019'da turizmde rekor kırdıklarını, 51,5 milyon ziyaretçi aldıklarını, 39 milyar dolar gelir elde ettiklerini belirterek, 2022'de ziyaretçi sayısında 51,5 milyonu ancak gelirde 46 milyar doları yakaladıklarını söyledi.

Dünyada 2019'da altıncılığı yakaladıklarını, geçen sene üç basamak atlayarak üçüncülüğe kadar çıktıklarını ifade eden Ersoy, "Rakip ülkeler, süreci bizim kadar başarılı yönetememişler. Biz çok iyi yönettik ve sektörü üçüncülüğe çıkardık. Bu da ülke ve hükümet olarak süreci ne kadar başarılı yönettiğimizi gösteriyor." diye konuştu.

Bu dönemde ikinci kez bakanlık görevine layık görüldüğünü anımsatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen dönemde hep yanımda oldunuz, destek verdiniz. Sizin gücünüzü her zorlukta hissettim, bu dönemde de fazlasıyla destek vereceğinize inanıyorum, şimdiden destek veriyorsunuz, teşekkür ederim. Allah beni halkıma, sizlere ve Cumhurbaşkanı'ma mahcup etmeden bu süreci tamamlamayı nasip etsin. Şimdi ise Türkiye Yüzyılı'nda hedeflerimiz çok daha büyük. Bu sene '60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar gelir.' diyoruz. 2028'de '90 milyon ziyaretçi, 100 milyar dolar gelir.' diyoruz. Artık dünyanın ilk üçteki, dörtteki turizm ülkesi Türkiye olacak diyoruz. Bunu derken de mazeretlere sığınmayacağız. Karşımıza engeller, zorluklar, sürprizler çıkacak ama biz güçleneceğiz, daha çok çalışacağız, hiçbir engeli, mazereti bahane olarak görmeyeceğiz. Tüm güçlükleri el birliğiyle aşarak hedefimize, Türkiye Yüzyılı'na en hızlı şekilde ulaşacağız."

- "Durmak yok, yola devam"

Bakan Ersoy, kabinede el birliğiyle Antalya'nın tüm sorunlarıyla ilgileneceklerini, merkez yönetimin ya da belediyenin görevi demeden her soruna sahip çıkacaklarını söyledi.

Sorunları üstüne giderek çözeceklerinin altını çizen Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerekirse bir yıl sonra ihtiyaç duyduğumuz yetkileri de vatandaşımızdan alarak Antalya'mızı bir üst seviyeye taşıyacağız. Yapmamız gereken çok fazla çalışma var. Üstesinden gelmemiz gereken çok fazla sorun var. Antalya'mızın ihtiyaçları bizim için öncelikli. Atılması gereken adımları biliyoruz, bunları teker teker atacağız. Esnafımızın turizmden istediği payı alabilmesi için Antalya'nın kıymetli değerlerini ön plana çıkaracağız, altyapıyla ilgili sorunlara yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çiftçimizin sorunlarını çözeceğiz, gerekirse ulaşımla ilgili sorunlarına bizim görevimiz olmasa da sahip çıkacağız, merkez yönetim olarak onlara da el atacağız. Antalya'mızı Türkiye Yüzyılı'nda lider turizm ülkesi ve şehri yapacağız. Durmak yok, yola devam."

AK Parti İl Başkanı Çetin de teşkilatlar olarak seçim sürecinde önemli başarılara imza attıklarını belirterek, Antalya'da ve Mecliste birinci parti olduklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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