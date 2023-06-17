Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da okulların tatil olmasıyla sahillerde yoğunluk oluştu.

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'da kent sakinleri ve tatilciler, Konyaaltı Sahili'nde denize girdi, kamp sandalyelerinde oturarak vakit geçirdi.

Sahilde yoğunluk oluşturan tatilcilerden bazıları, güneşten korunmak için plaj şemsiyelerinin altında dinlenirken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.



Bazı vatandaşlar bisikletle gezinti yaptı, bazıları da yürümeyi ve parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) çıkan bazı öğrenciler de sahillerde vakit geçirdi.



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