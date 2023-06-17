Antalya'da otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

M.E. (50) idaresindeki 07 E 1714 plakalı otomobil, Seki Mahallesi D-400 kara yolunda, refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durdu.

Kazada yaralanan, sürücü M.E. ile araçta bulunan H.E. (18), S.T. (18) ve E.Y. (19), ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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