GÜNCELLEME - Antalya'da park halindeki tıra çarpan tur minibüsünün sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki tıra çarpan tur minibüsünün sürücüsü hayatını kaybetti, 6 turist yaralandı.

Alanya bölgesindeki otellerden aldığı turistleri Antalya Havalimanı'na götüren Nuri Okudan yönetimindeki 07 BIC 869 plakalı tur minibüsü, Ilıca Kavşağı'nda bir akaryakıt istasyonu önünde park halindeki tıra çarptı.

Sürücü Okudan olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüste bulunan Liudmila Kirrina, Rinat Farrakhov, Lala Uysal, İrina Kariushina, Alena Beliaeva ve Andrey Kariushin yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı turistler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hızla giden minibüsün yolun kenarında park halindeki tıra çarpması yer aldı.

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