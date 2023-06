Savaş mağduru Ukraynalı çocuklara Türkiye güvenli liman oldu

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Ülkelerindeki savaş nedeniyle bir yılı aşkın süredir Antalya'da misafir edilen Ukraynalı çocuklar, güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürürken sportif, kültürel ve sanatsal aktivitelerle de kendilerini geliştirme imkanı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın görüşmesi sonrası Ukrayna'daki çocuk evlerinde (yetimhanelerde) bulunan çocuklar, geçen yıl 27 Mart'ta gruplar halinde uçaklarla Türkiye'ye getirildi.

Farklı illerin yanı sıra Antalya'nın Manavgat ve Kemer ilçelerindeki otellere ilk etapta 1100 çocuk bakıcılarıyla birlikte yerleştirildi.

Savaşın izlerinin çocuklar üzerindeki etkisinin silinmesi ve yeni bir yaşama sıkıca sarılmaları için Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar onlar için seferber oldu.

Çocuklara psikososyal desteğin yanı sıra danstan müziğe, sportif aktivitelerden bilgisayara, el sanatlarından farklı dillerde eğitime kadar farklı alanlarda kurslar düzenlendi.

Bazı çocuklar kısa sürede Türkçe konuşmaya başladı, bazı çocuklar da ilk kez Antalya'da denizle tanışarak, yüzme öğrendi.

Ülkelerindeki ders müfredatına göre eğitimlerini tamamlayarak yaz tatiline giren çocuklar, Kemer'de oluşturulan merkezde ülkelerinde uygulanan üniversite sınavına da girdi.

Günün büyük bölümünü dans ederek, denizde ve tesisin havuzlarında yüzerek, müzik eşliğinde eğlenerek geçiren, yeni diller öğrenerek yeteneklerini geliştiren çocuklar, kendilerine güvenli liman olan Türkiye'nin sunduğu imkanlardan memnun.

- "Denizi ilk kez Türkiye'de gördüm"

Savaş mağduru çocuklardan 15 yaşındaki Ivanna Prilous, AA muhabirine, Rusya-Ukrayna savaşı başladığında zor bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Ülkesini bırakmak zorunda kaldığını anlatan Prilous, Antalya'da kaldıkları tesiste voleybol oynadığını, dans ettiğini, eğitimlere katıldığını belirtti.

Prilous, "Denizi ilk kez Türkiye'de gördüm. Burada yüzme öğrendim. Kurslar sayesinde Türkçe, Japonca ve İngilizce öğrendim. Türkiye'yi çok seviyorum, Türkler çok iyiler. Türkçe öğrenirken birazcık zorlandım. Bize ev, yemek, eğitim her türlü imkanı sağladılar. Burada deniz, plaj var. Çok mutluyum, teşekkür ederim Türkiye." diye konuştu.

11 yaşındaki Diana Hibalyk ise en çok dans etmeyi sevdiğini ifade ederek, tesiste yeni arkadaşlarının olduğunu söyledi.

- "Çocuklar, Ukrayna-Türkiye arasında köprü görevi görecek"

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin de Ukrayna'dan tahliyelerin devam ettiğini, geçen hafta 50 çocuğun daha geldiğini söyledi.

Savaşın uzun sürdüğünü dile getiren Voronin, "Kahovka Hidroelektrik Santrali patladı ve bölgeler su altında kaldı. Yetim çocukların tahliyesine yönelik çalışma yaptık. Geçici olarak gelmeye devam edecekler." diye konuştu.

Voronin, çocukların Türkiye'de mutlu olduğunu dile getirdi.

"Çocuklar burada güvende hissediyor. Onların gelişimleri için burada tüm imkanlar sunuldu. Çocuklarımız, Ukrayna müfredatına göre eğitim aldılar. Boş vakitlerde aktiviteler yapılıyor. Antalya'nın antik kentlerini, müzelerini görme imkanı buldular." diyen Voronin, Ukrayna'da güvenli ortam oluştuğunda çocukların ülkelerine geri döneceğini bildirdi.

Voronin, çocukların Ukrayna'ya döndüklerinde buradaki deneyimlerini anlatacaklarını ifade ederek, "Ukrayna-Türkiye arasında köprü görevi görerek iki ülkenin ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olacaklar. Her çocuğun hayalinde deniz tatili vardır. Antalya'da kalan çocuklarımız her gün denize gidebiliyor, sahil yakınlarındalar. Çocukların gelişimi için çok iyi organizasyon sağlandı. Türkiye'de bakanlıklar, kurumlar her gün çocukların yanında." bilgisini paylaştı.



Voronin, psikososyal destek, güvenlik, eğitim tüm desteklerin sağlandığını kaydetti.

"Savaşsız Çocukluk Projesi"nin koordinatörü Yana Nahorna da çocukların kendilerini geliştirmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi.

