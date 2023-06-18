Muratpaşa'da "Bahçede Yaşam Var" etkinlikleri başlıyor

ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediyesince çevre, iklim krizi, gıda ve tüketim alışkanlıklarına dikkati çekmek amacıyla "Bahçede Yaşam Var" etkinlikleri düzenlenecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli söyleşi ve atölye programlarının gerçekleştirileceği etkinliklerin ilkinde "Atıksız Mutfak" konusu işlenecek.
Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bahçesindeki program, 21 Haziran Çarşamba saat 15.00'te yapılacak.
Ekolojik Yaşam Hareketi Derneği Kurucu Başkanı Meziyet Avcı'nın konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte, planlı alışveriş, koşullar ölçüsünde üretme, doğru saklama, mevcudu değerlendirme, geri dönüştürme pratiklerine ilişkin söyleşi ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.
Atölyeye katılmak isteyenler, Turunç Masa Çağrı Merkezi üzerinden kayıt yaptırabilecek.