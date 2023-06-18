Antalya ve çevre illerde öğrenciler YKS'de ter döktü

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ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı yapıldı.

Antalya'da 94 bin 867 aday, dün yapılan YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından bugün de ikinci oturum için erken saatlerde sınavlara girecekleri okullara geldi.

Akdeniz Üniversitesinde sınava girecek adaylar, kapılardaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgesi kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı.

Küpe, saat, bilezik, anahtar, cep telefonu ve yüzük gibi aksesuarlarını dışarıda bırakmaları için uyarılan adaylar, eşyalarını refakatçilerine teslim etti.

Sınav 10.15 itibarıyla başlarken öğrencilerle gelen bazı veliler duygulandı bazıları ise çocukları ve tüm adaylar için dua etti.

Sınavın başlamasıyla veliler, bank ve çardaklar ile gölge alanlara kurdukları masa ve sandalyelerde heyecanla bekledi.

Kızı sınava giren velilerden Özlem Aktürk, AA muhabirine, en az adaylar kadar heyecan yaşadıklarını ifade ederek, "Biz onlardan daha da heyecanlıyız. Sınava hazırlık süreci kolay geçmedi. Sınavdan çıktıklarında yüzlerinin güldüğünü görmek istiyoruz. Onlar üzüldüğünde biz daha çok üzülüyoruz." dedi.

Oğlunun sınavı için fakülteye gelen Mehtap Bozcan ise tüm adaylara başarılar dileyerek, "Onlarla birlikte stres yaşadık şimdi ise çok heyecanlı bir bekleyiş içindeyiz. İnşallah tüm adaylar başarılı olur." diye konuştu.

- Muğla, Burdur ve Isparta

Muğla'da, sınava 21 bin 328 kişi müracaat etti.

Kentte 152 liseden mezun olan 8 bin 572 öğrenci, ilk kez YKS heyecanı yaşadı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı. Aileler de sınavın yapıldığı binaların önünde heyecanla bekledi.

Öte yandan YKS'nin öğleden sonraki oturumu olan Yabancı Dil Testine (YDT) 1224 aday katılacak.

Burdur'da da sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gelen adaylar ve veliler, okulların bahçelerinde heyecanla bekledi.

Binaya giriş saati geldiğinde tek tek üst aramasından geçen adaylar, sınav salonlardaki yerlerini aldı.

Üniversite öğrencisi adaylara 180 dakika süre tanındı.

Okulların bahçesinde yoğunluk oluşturan veliler de dışarıdaki heyecanlı bekleyişlerini sınav bitene kadar sürdürdü.

Sınava geç kalan ve binaya alınmayan bazı adaylar üzüntü yaşadı.

Isparta'da ise sınava girecek öğrenciler, sabah erken saatlerde velileriyle birlikte sınav merkezlerine geldi.

Güvenlik kontrolünden geçen adaylar, salonlardaki yerine geçti. Sınav merkezlerinin önünde güvenlik güçlerince tedbir alındı.

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